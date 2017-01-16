Объекты ЧМ-2018 в Калуге на 90 процентов профинансирует государство

Строительство двух тренировочных площадок чемпионата мира-2018 в Калуге будет профинансировано из федерального бюджета, сообщает regnum.ru со ссылкой на губернатора региона Анатолия Артамонова. Изначально планировалось, что 50 процентов средств будет выделено из бюджета области. По словам губернатора, о снижении региональных инвестиций удалось договориться на встрече с президентом РФС Виталием Мутко.

- Наше финансовое участие в данном проекте будет только 10 процентов. Ранее предполагалось 50 процентов, но это для области категорически неприемлемо. Уже подписано соглашение, - сказал Артамонов.

Две тренировочные площадки в Калуге обойдутся приблизительно в 394 миллиона рублей. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.