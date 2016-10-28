20:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На "Урал Арене" возводят четыре входные группы для болельщиков и спортсменов

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Строители стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге приступили к возведению четырех входных групп для посетителей и спортсменов, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что основной поток зрителей будет заходить с севера и юга. Для контроля безопасности во входных группах предусмотрено порядка ста турникетов, металлодетекторы и комнаты личного досмотра. 

С северной стороны спортивного объекта предусмотрен отдельный контрольно-пропускной пункт для автомобилей, автобусов спортсменов и членов команд.

По словам генерального директора "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, которые приводятся в сообщении, входные группы для прохода на территорию стадиона решены в виде протяженных павильонов, спроектированных согласно требованиям МВД по безопасности.

- В настоящее время возведены железобетонные каркасы контрольно-пропускного пункта и всех павильонов досмотра северного, южного, восточного и западного секторов, - пояснил Уфимцев. - Во входных группах восточного и южного секторов начались работы по оконному остеклению. Полностью завершить строительство всех павильонов досмотра, расположенных по периметру будущей "Урал Арены", и контрольно-пропускного пункта планируется до конца 2016 года.

Стадион в Екатеринбурге примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/74027

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