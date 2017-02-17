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На стадионе в Петербурге предложили провести публичный аудит

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Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что на крупных спортивных стройках, включая стадион в Петербурге, нужно провести публичный аудит. Об этом он сказал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

- Мы на сегодняшний день в результате девальвации рубля имеем стоимость стадионов не просто конкурентную, но и очень приличную по всем международным параметрам, - цитирует Абызова пресс-служба Открытого правительства. - Ответ на этот вопрос – предоставление информации, сколько стоит кресло в Европе и сколько стоит у нас. Можно предложить Общероссийскому народному фронту провести независимый публичный аудит крупных строек, включая небезызвестную арену в Петербурге.

Предоставить информацию о том, какие используются материалы, как что закупается, сколько стоит, сравнить показатели по объектам. Это, безусловно, повысит, и публичность министерства, и доверие граждан.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170217/1116466459.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Мы-то хотим, но кто нам даст? У нас,что, нет счетных палат, контрольных организаций, у нас нет неподкупных, которые не возьмут и потребуют расследования? Как при коммунистах деньги в трубу летели, так и при капиталистах. Теперь этого, даже, не стесняются.

16:46

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