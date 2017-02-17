На стадионе в Петербурге предложили провести публичный аудит

Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что на крупных спортивных стройках, включая стадион в Петербурге, нужно провести публичный аудит. Об этом он сказал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

- Мы на сегодняшний день в результате девальвации рубля имеем стоимость стадионов не просто конкурентную, но и очень приличную по всем международным параметрам, - цитирует Абызова пресс-служба Открытого правительства. - Ответ на этот вопрос – предоставление информации, сколько стоит кресло в Европе и сколько стоит у нас. Можно предложить Общероссийскому народному фронту провести независимый публичный аудит крупных строек, включая небезызвестную арену в Петербурге.

Предоставить информацию о том, какие используются материалы, как что закупается, сколько стоит, сравнить показатели по объектам. Это, безусловно, повысит, и публичность министерства, и доверие граждан.