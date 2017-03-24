На стадионе "Лужники" будет внедрена новая информационная система

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что на реконструированном стадионе "Лужники" будет внедрена уникальная информационная система. По словам Хуснуллина, болельщики смогут с помощью приложений просматривать повторы опасных моментов и получать всю информацию о матче.

– Предположим, зритель отвлекся и не рассмотрел гол – будет возможность повторить этот момент, уточнить какую-то информацию о матче, о составе команд, – цитирует пресс-служба правительства Москвы Хуснуллина. – И все это в режиме реального времени. Приложение позволит болельщикам получать все услуги, включая навигацию, спонсорскую информацию, с помощью мобильных устройств.

В крышу будут встроены светодиоды, образуя единое светодиодное поле. Его особенность в том, что на нем мы сможем транслировать любое видео, счет матча, флаги участников чемпионата и многое другое. Картинка будет высококлассная. Лучший вид, конечно, будет с Воробьевых гор. Монтаж медиакрыши начнется в 2016 году.