18:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 будет система мониторинга против дискриминации

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Система мониторинга против дискриминации в футболе будет работать на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА. Ранее федерация внедрила программу "Наблюдатель", задачей которого является мониторинг дискриминации на поле в играх квалификации чемпионата мира. В ФИФА отметили, что программа является одной из частей системы мониторинга.

"Мы считаем, что проведение чемпионата мира по футболу является отличной возможностью сказать "нет" расизму и любым другим формам дискриминации и адресовать четкое послание всему миру в этом отношении", - заявили в прес-службе.

В среду в матче группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2) на поле был брошен банан. В УЕФА заявили, что дисциплинарного дела по итогам разбирательства не было заведено.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161001/1106608869.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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crazysun78

я даже подозреваю, что мониторинг ченибудь смониторит... )))

19:09

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