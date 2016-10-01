На Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 будет система мониторинга против дискриминации

Система мониторинга против дискриминации в футболе будет работать на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА. Ранее федерация внедрила программу "Наблюдатель", задачей которого является мониторинг дискриминации на поле в играх квалификации чемпионата мира. В ФИФА отметили, что программа является одной из частей системы мониторинга.

"Мы считаем, что проведение чемпионата мира по футболу является отличной возможностью сказать "нет" расизму и любым другим формам дискриминации и адресовать четкое послание всему миру в этом отношении", - заявили в прес-службе.

В среду в матче группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2) на поле был брошен банан. В УЕФА заявили, что дисциплинарного дела по итогам разбирательства не было заведено.