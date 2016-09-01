На ЧМ-2018 ожидается до миллиона туристов

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин и посол ЧМ-2018 Алексей Смертин приняли участие в уроке футбола. Местом проведения акции стала Кадетская школа-интернат #11 "Московский дипломатический кадетский корпус" на западе столицы. Волонтеры рассказали ученикам 9, 10 и 11 классов о предстоящих в России Кубке конфедераций и чемпионате мира.

- Мало людей верили, что в нашу страну возможно привлечь такое событие, у России было много сильных конкурентов, - напомнил Сорокин. - Но ФИФА нам его доверила. И сейчас десятки тысяч людей прилагают усилия, в инфраструктуру вкладываются десятки миллиардов рублей. При этом ничего лишнего не строится. Чемпионат просто ускоряет прогресс. Мы ждем до миллиона туристов. Желаю вам, чтобы ваши мечты тоже воплотились в жизнь.

- Я играл в Японии на чемпионате мира, и это незабываемые чувства, - сказал Смертин. - Право принять ЧМ - это огромная победа. Я родом из Сибири, и там тоже безумно рады, хотя там матчи не пройдут. (Филипп ПАПЕНКОВ)