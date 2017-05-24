Мыскина стала послом Самары на ЧМ-2018

Капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора ЧМ-2018, сообщает портал Welcome2018. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения.

Ранее послами Самары стали баянист Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, дзюдоист Тагир Хаибулаев, футболист Александр Анюков, победительница Паралимпийских игр 2012 года Николь Родомакина и телеведущий Евгений Савин.