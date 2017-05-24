Мыскина стала послом Самары на ЧМ-2018. ФУТБОЛ - Чемпионат мира - ЧМ-2018. СПОРТ-ЭКСПРЕСС. ЧМ-2018
14:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мыскина стала послом Самары на ЧМ-2018

0
0
0
0

Капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора ЧМ-2018, сообщает портал Welcome2018. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения.

Ранее послами Самары стали баянист Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, дзюдоист Тагир Хаибулаев, футболист Александр Анюков, победительница Паралимпийских игр 2012 года Николь Родомакина и телеведущий Евгений Савин.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/anastasiya-myskina-stala-poslom-samary-na-chm-2018/

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий