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Михаил Дегтярев: "Не совсем понятно, почему в адрес Кремля так мало обвинений и с такими скромными формулировками"

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Беспорядки в Марселе, устроенные российскими и британскими фанатами во время Euro-2016."Для одних – праздник футбола, для других – праздник насилия". Фильм BBC о российских фанатах

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев с иронией отнесся к фильму BBC о российских фанатах, в котором говорится, что беспорядки на чемпионате Европы-2016 происходили с разрешения Кремля. По его словам, не совсем понятно, почему в этой ленте озвучено мало обвинений.

- В фильме упоминается о том, что беспорядки на чемпионате Европы-2016 происходили с разрешения Кремля. Как вы считаете, с какой целью выдвигаются такие обвинения и к чему это может привести? - вопрос Дегтяреву.

- Не совсем понятно, почему в адрес Кремля так мало обвинений и с такими скромными формулировками. О чем говорить, если на Западе прижился их собственный ироничный интернет-мем "the Russians did it" (это сделали русские. - Прим. "СЭ"). Вспомните обвинения того же Ричарда Макларена о мифической господдержке допинга в России, причем без намека на аргументацию и доказательную базу, и остальные вопросы отпадут. (Любовь КОНЯЕВА)

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