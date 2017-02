Михаил Дегтярев: "Не совсем понятно, почему в адрес Кремля так мало обвинений и с такими скромными формулировками"

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев с иронией отнесся к фильму BBC о российских фанатах, в котором говорится, что беспорядки на чемпионате Европы-2016 происходили с разрешения Кремля. По его словам, не совсем понятно, почему в этой ленте озвучено мало обвинений.

- В фильме упоминается о том, что беспорядки на чемпионате Европы-2016 происходили с разрешения Кремля. Как вы считаете, с какой целью выдвигаются такие обвинения и к чему это может привести? - вопрос Дегтяреву.

- Не совсем понятно, почему в адрес Кремля так мало обвинений и с такими скромными формулировками. О чем говорить, если на Западе прижился их собственный ироничный интернет-мем "the Russians did it" (это сделали русские. - Прим. "СЭ"). Вспомните обвинения того же Ричарда Макларена о мифической господдержке допинга в России, причем без намека на аргументацию и доказательную базу, и остальные вопросы отпадут. (Любовь КОНЯЕВА)