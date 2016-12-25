12:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Маурисио Сория во второй раз в карьере возглавил сборную Боливии

0
0
0

Маурисио Сория назначен на пост главного тренера сборной Боливии, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ. Для 50-летнего специалиста это второе назначение на эту должность - с 2014 по 2015 год он уже руководил национальной командой. Он сменил Гильермо Анхеля Ойоса, ушедшего из-за неудовлетворительных результатов.

Помимо сборной Боливии Сория работал только во внутреннем чемпионате и трижды выиграл национальное первенство с тремя разными командами. В отборочном турнира ЧМ-2018 Боливия занимает предпоследнее место с 7 очками в 12 матчах и сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в финальную стадию турнира.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ