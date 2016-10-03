Матч Украина - Косово пройдет в Кракове

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Польша состоится в польском Кракове. Поединок состоится 9 октября. Эта встреча согласно предписанию МИД Украины должна пройти на нейтральном поле, поскольку Украина не признала независимость балканской республики.

"Эпопея с матчем Украина – Косово завершилась. Играем в Кракове. Город очень близко к нашей границе, и будем надеяться, что наши болельщики приедут и поддержат сборную Украины", – цитирует matchday.ua Шевченко.