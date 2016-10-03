21:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Матч Украина - Косово пройдет в Кракове

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Польша состоится в польском Кракове. Поединок состоится 9 октября. Эта встреча согласно предписанию МИД Украины должна пройти на нейтральном поле, поскольку Украина не признала независимость балканской республики.

"Эпопея с матчем Украина – Косово завершилась. Играем в Кракове. Город очень близко к нашей границе, и будем надеяться, что наши болельщики приедут и поддержат сборную Украины", – цитирует matchday.ua Шевченко.

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/andrej-shevchenko-epopeya-s-matchem-ukraina-kosovo-zavershilas-igraem-v-krakove-59985/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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NickNo

Дятел, наверное, не понимает просто, что может твориться на таможне, если "болельщики решат съездить поддержать"

21:57

ЭДДАВЫДОВ

Exsorsist Спасибо. Как в том анекдоте - два варианта: фантастический и реальный)))

21:56

cska_spb

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Польша состоится в польском Кракове. Поединок состоится 9 октября. Эта встреча согласно предписанию МИД Украины должна пройти на нейтральном поле, поскольку Украина не признала независимость балканской республики. А с каких пор Польша стала Балканской республикой??))))

21:50

Exsorsist

ЭДДАВЫДОВ России предложат признать Косово или перенесут ЧМ в Англию.)))

21:47

ЭДДАВЫДОВ

если Косово выйдут в финальную часть ЧМ-2018, они будут играть групповой турнир за пределами РФ? Россия не признала Косово

21:43

coxo

чисто в украинском стиле и нашим и вашим поляки такие же поэтому к ним и поедут

21:39

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