Матч Украина - Косово пройдет в Кракове

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Польша состоится в польском Кракове. Поединок состоится 9 октября. Эта встреча согласно предписанию МИД Украины должна пройти на нейтральном поле, поскольку Украина не признала независимость балканской республики.
"Эпопея с матчем Украина – Косово завершилась. Играем в Кракове. Город очень близко к нашей границе, и будем надеяться, что наши болельщики приедут и поддержат сборную Украины", – цитирует matchday.ua Шевченко.
Дополнительная информация
http://www.matchday.ua/news/andrej-shevchenko-epopeya-s-matchem-ukraina-kosovo-zavershilas-igraem-v-krakove-59985/
NickNo
Дятел, наверное, не понимает просто, что может твориться на таможне, если "болельщики решат съездить поддержать"
21:57
ЭДДАВЫДОВ
Exsorsist Спасибо. Как в том анекдоте - два варианта: фантастический и реальный)))
21:56
cska_spb
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что матч отборочного турнира ЧМ-2018 Украина – Польша состоится в польском Кракове. Поединок состоится 9 октября. Эта встреча согласно предписанию МИД Украины должна пройти на нейтральном поле, поскольку Украина не признала независимость балканской республики. А с каких пор Польша стала Балканской республикой??))))
21:50
Exsorsist
ЭДДАВЫДОВ России предложат признать Косово или перенесут ЧМ в Англию.)))
21:47
ЭДДАВЫДОВ
если Косово выйдут в финальную часть ЧМ-2018, они будут играть групповой турнир за пределами РФ? Россия не признала Косово
21:43
coxo
чисто в украинском стиле и нашим и вашим поляки такие же поэтому к ним и поедут
21:39