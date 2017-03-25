00:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Матч Италия - Албания возобновлен после остановки из-за поведения болельщиков гостей

0
0
0
0
1

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 ИталияАлбания возобновлен. Работники стадиона "Ренцо Барбера" потушили и убрали с поля файре, брошенные болельщиками гостей. Арбитр встречи Славко Винчин остановил игру на 8 минут.

Отметим, что этот матч является тысячным в карьере голкипера хозяев Джанлуиджи Буффона.

Трансляция матча Италия – Албания

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Армеец-1

Шакалы албанские!

00:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ