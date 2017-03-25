Матч Италия - Албания возобновлен после остановки из-за поведения болельщиков гостей

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Албания возобновлен. Работники стадиона "Ренцо Барбера" потушили и убрали с поля файре, брошенные болельщиками гостей. Арбитр встречи Славко Винчин остановил игру на 8 минут.

Отметим, что этот матч является тысячным в карьере голкипера хозяев Джанлуиджи Буффона.

Трансляция матча Италия – Албания