Матч Италия - Албания возобновлен после остановки из-за поведения болельщиков гостей

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Албания возобновлен. Работники стадиона "Ренцо Барбера" потушили и убрали с поля файре, брошенные болельщиками гостей. Арбитр встречи Славко Винчин остановил игру на 8 минут.
Отметим, что этот матч является тысячным в карьере голкипера хозяев Джанлуиджи Буффона.
Трансляция матча Италия – Албания
L'arbitro sospende la partita per il lancio di petardi e fumogeni dagli spalti.#ItaliaAlbania 🇮🇹🇦🇱 1-0 #DeRossi#ItaAlb pic.twitter.com/k2zzlBdT36– Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 24 March 2017
Армеец-1
Шакалы албанские!
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