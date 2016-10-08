00:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Криштиану Роналду: "Рад вернуться в состав сборной"

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Андорры (6:0) поблагодарил главного тренера команды Фернанду Сантуша за поддержку. Наставник перед игрой заявил, что с Роналду национальная команда выглядит намного сильнее.

- Я должен поблагодарить тренера за его слова. Всегда сараюсь делать все зависящее от меня, начиная с первой игры за сборную. Я рад, что вернулся в состав и забил четыре гола. Андорра не удивила - мы понимали, что они будут играть всем составом в защите. После проигрыша Швейцарии должны были отдать на поле все силы. Я горжусь командой, которая играла очень хорошо.



 

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