Кришито вызван в сборную Италии

Защитник "Зенита" Доменико Кришито получил вызов в сборную Италии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (6 октября) и Македонии (9 октября), сообщает клубная пресс-служба. В общей сложности на счету 29-летнего футболиста 22 матча в составе "Скуадры адзурры". В последний раз игрок выходил на поле в составе своей сборной в матче против испанцев в марте 2014 года.
В текущем сезоне на счету итальянца 11 матчей в трех турнирах, три гола и две результативные передачи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/01/krishito-vyzvan-v-sbornuyu-italii/
shpasic
а Карреру не вызвали?
16:48
Slim Taller
Хрюканам забьёт и уедет в сборную.
16:35
foreverCSKAforever
Видимо совсем плохи дела у итальянцев с кадрами.
16:14
баламошка
Вот и пусть улетает. Нечего ему на выходных в России делать.
16:09