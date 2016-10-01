15:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кришито вызван в сборную Италии

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито получил вызов в сборную Италии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (6 октября) и Македонии (9 октября), сообщает клубная пресс-служба. В общей сложности на счету 29-летнего футболиста 22 матча в составе "Скуадры адзурры". В последний раз игрок выходил на поле в составе своей сборной в матче против испанцев в марте 2014 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 11 матчей в трех турнирах, три гола и две результативные передачи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/01/krishito-vyzvan-v-sbornuyu-italii/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

а Карреру не вызвали?

16:48

Slim Taller

Хрюканам забьёт и уедет в сборную.

16:35

foreverCSKAforever

Видимо совсем плохи дела у итальянцев с кадрами.

16:14

баламошка

Вот и пусть улетает. Нечего ему на выходных в России делать.

16:09

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