Кришито вызван в сборную Италии

Защитник "Зенита" Доменико Кришито получил вызов в сборную Италии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (6 октября) и Македонии (9 октября), сообщает клубная пресс-служба. В общей сложности на счету 29-летнего футболиста 22 матча в составе "Скуадры адзурры". В последний раз игрок выходил на поле в составе своей сборной в матче против испанцев в марте 2014 года.

В текущем сезоне на счету итальянца 11 матчей в трех турнирах, три гола и две результативные передачи.