14:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кирилл Панченко: "Если бы не футбол, стал бы пилотом"

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Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за "Динамо" и являющийся послом чемпионата мира-2018 от Саранска, рассказал, как начал заниматься футболом.

– Отец считал, что необходимо заниматься спортом с самого детства, – приводит официальный сайт чемпионата мира-2018 слова Панченко. – Футбол я полюбил сразу. Совсем маленьким я ходил с отцом на тренировки, и мне очень нравилось, как играют взрослые. Сам начал заниматься с 6 лет. С тех пор одна из главных целей моей жизни – играть.

Первое яркое впечатление о футболе – приезд в школу-интернат "Локомотива". Удивительно было встретить таких же детей, как и я, – маленьких, но уже самостоятельных. Там чередовались учеба и занятия футболом, мне было 10 лет. Естественно, были мечты и о других профессиях. Мне очень нравится авиация, самолеты. Если бы не футбол, стал бы пилотом.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/kirill-panchenko-khochu-chtoby-bolelshchiki-verili-v-uspekh-svoikh-komand/

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