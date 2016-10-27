К ЧМ-2018 могут вернуть поезд Калининград - Берлин

Поезд Калининград - Берлин могут вернуть к чемпионату мира-2018, сообщает klops.ru со ссылкой на начальника Калининградской железной дороги Виктора Голомолзина. По его словам, поезд ушел из расписания по техническим причинам, в связи с отменой поезда Киев - Берлин.

- Очень удобно было приезжать в центр Берлина утром, а выезжать в 22 часа в Калининград, но пока мы проигрываем конкуренцию авиатранспорту, - пояснил Голомолзин. - Но мы изучаем пассажиропоток и надеемся, что этот поезд вернем к чемпионату мира по футболу.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.