14:52 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хави: "Пике не чувствует, что нужен сборной Испании"

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Бывший хавбек сборной Испании Хави уверен, что защитник Жерар Пике заслужил сказать о том, что он может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года. По словам полузащитника, сейчас 29-летний игрок находится в отчаянии.

- Думаю, что Пике не ощущает поддержки и находится в отчаянии, - приводит Sport.es слова Хави. - Он не чувствует, что его хотят видеть в сборной. Он серьезно относится к подобным вещам. Я считаю, что у него есть право сказать, что он устал и больше не хочет играть за национальную команду.

Напомним, на матч отборочного турнира с Албанией (2:0) Пике вышел в футболке, на которой не было флагов страны.

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