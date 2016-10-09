Грузия сыграла вничью с Уэльсом, Ананидзе провел весь матч

Сборная Грузии на выезде сыграла вничью с Уэльсом (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. На гол Гарета Бэйла гости ответили мячом Торнике Окриашвили. Ворота грузин защищал в этой встрече голкипер "Крыльев Советов" Георгий Лория. Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вышел в стартовом составе и был заменен в добавленное время. Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия провел на поле все 90 минут.

Несмотря на осечку, валлийцы пока сохраняют лидерство в группе D. Грузия набрала свое первое очко в отборе и поднялась на пятую позицию.

В другом поединке Финляндия без отстраненного от матчей Романа Еременко дома уступила Хорватии – 0:1. У хозяев весь матч на поле провел экс-защитник "Терека" Юхани Ояла. Единственный гол записал на свой счет Марио Манджукич. Хорваты лидируют в группе I, финны идут пятыми.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Уэльс – Грузия – 1:1 (1:0)

Голы: Бэйл, 10 (1:0). Окриашвили, 57 (1:1).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Уильямс, Честер, Тэйлор (Коттерилл, 70), Дэйвис, Ледли (Хувс, 73), Эдвардс, Кинг (Робсон-Кану, 61), Бэйл, Воукс.

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Ананидзе (Джигаури, 90), Даушвили, Окриашвили (Качарава, 90), Казаишвили, Гвилия, Мчедлидзе (Двалишвили, 75).

Предупреждения: Даушвили, 45. Гвилия, 63. Окриашвили, 76. Кашия, 85.

Судья: Маццолени (Италия).

9 октября. Кардифф. Стадион Cardiff City Stadium.

Группа I

Финляндия – Хорватия – 0:1 (0:1)

Гол: Манджукич, 18.

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Райтала, Ояла, Аркивуо (Шюллер, 46), Араюри, Вяйсянен (Риски, 87), Ринг (Лам, 67), Лод, Саксела, Пукки.

Хорватия: Субашич, Вида, Врсалько, Пиварич, Митрович, Бадель, Перишич, Ковачич, Брозович (Чоп, 71), Манджукич (Калинич, 87), Крамарич (Рог, 81).

Предупреждения: Ринг, 54. Мойсандер, 72. Врсалько, 77.

Судья: Бюке (Франция).

9 октября. Тампере. Стадион Ratina (Tampere).