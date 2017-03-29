Гол Рондона не спас Венесуэлу от поражения в матче с Чили

Сборная Чили обыграла на своем поле Венесуэлу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 3:1. Хояева уже к 22-й минуте вели в счете 3:0. Один из мячей забил Алексис Санчес, дублем отличился Эстэбан Паредес. Гол престижа в составе венесуэльской команды забил экс-форвард "Зенита" Саломон Рондон. Этот результат позволил чилийцам выйти на четвертое место в турнирной таблице, опередив Аргентину на одно очко.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Чили - Венесуэла - 3:1 (3:0)

Голы: Санчес, 4 (1:0). Паредес, 7 (2:0). Паредес, 22 (3:0). Рондон, 62 (3:1).

Нереализованный пенальти: Санчес (Чили), 77 (вратарь)

Чили: Браво, Исла (Диас, 87), Медель, Хара, Видаль, Босежур, Арангис, Эрнандес (Кармона, 87), Санчес, Паредес (Вальдивия, 55), Варгас.

Венесуэла: Фариньес, Фельтшер, Гонсалес (Гарсия, 60), Анхель, Вильянуэва, Ринкон (Фигера, 84), Отеро, Самбрано, Рондон, Мачис (Пеньяранда, 67), Мурильо.

Предупреждения: Гонсалес, 42. Медель, 45+1. Анхель, 65. Диас, 90+1.

Судья: Куна (Уругвай).

29 марта. Сантьяго. Стадион "Monumental David Arellano"