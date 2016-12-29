17:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Георгий Полтавченко: "По "Крестовскому" не осталось проблем или нерешенных вопросов"

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что найдено решение по вибрации поля на стадионе "Крестовский". Напомним, что комиссия ФИФА в ходе недавней проверки обнаружила, что вибрация поля превышает допустимые нормы.

– По замечаниям ФИФА какая ведется работа?

– Все замечания учтены, а сама комиссия приезжает регулярно. Могу сказать, что по вибрации поля решение найдено и к очередной инспекции ФИФА проблема будет устранена. Сегодня каких-то проблем или нерешенных вопросов у нас не осталось. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Вибрацию поля на стадионе в Петербурге устраняют благодаря специальному "пирогу"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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CrazyAnimal

Новости со строительства "Зенит-Арены". Штукатур Фарид перешел в бригаду маляров. Сумма трансфера оценивается в $30 миллионов.

18:27

баламошка

bond1951 да нету ни каких проблем кроме ЖЕЛТЫХ хризантем желтых хризантем ........./////////////////Бугага))

18:25

bond1951

да нету ни каких проблем кроме ЖЕЛТЫХ хризантем желтых хризантем .........

18:17

баламошка

Да и не было никаких проблем. Страна 10 лет гигикала) Спасибо драгоценным чиновникам, надеюсь, что их новые машинки и домики отлично выглядят)

18:13

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