Георгий Полтавченко: "По "Крестовскому" не осталось проблем или нерешенных вопросов"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что найдено решение по вибрации поля на стадионе "Крестовский". Напомним, что комиссия ФИФА в ходе недавней проверки обнаружила, что вибрация поля превышает допустимые нормы.
– По замечаниям ФИФА какая ведется работа?
– Все замечания учтены, а сама комиссия приезжает регулярно. Могу сказать, что по вибрации поля решение найдено и к очередной инспекции ФИФА проблема будет устранена. Сегодня каких-то проблем или нерешенных вопросов у нас не осталось. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Вибрацию поля на стадионе в Петербурге устраняют благодаря специальному "пирогу"
CrazyAnimal
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18:27
баламошка
bond1951 да нету ни каких проблем кроме ЖЕЛТЫХ хризантем желтых хризантем ........./////////////////Бугага))
18:25
bond1951
да нету ни каких проблем кроме ЖЕЛТЫХ хризантем желтых хризантем .........
18:17
баламошка
Да и не было никаких проблем. Страна 10 лет гигикала) Спасибо драгоценным чиновникам, надеюсь, что их новые машинки и домики отлично выглядят)
18:13