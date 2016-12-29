Георгий Полтавченко: "По "Крестовскому" не осталось проблем или нерешенных вопросов"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что найдено решение по вибрации поля на стадионе "Крестовский". Напомним, что комиссия ФИФА в ходе недавней проверки обнаружила, что вибрация поля превышает допустимые нормы.

– По замечаниям ФИФА какая ведется работа?

– Все замечания учтены, а сама комиссия приезжает регулярно. Могу сказать, что по вибрации поля решение найдено и к очередной инспекции ФИФА проблема будет устранена. Сегодня каких-то проблем или нерешенных вопросов у нас не осталось. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Вибрацию поля на стадионе в Петербурге устраняют благодаря специальному "пирогу"