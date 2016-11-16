Вибрацию поля на стадионе в Петербурге устраняют благодаря специальному "пирогу"

На строящейся арене на Крестовском острове побывали корреспондент "СЭ" и съемочная бригада передачи "Футбольная столица". В ходе экскурсии по объекту и встречи с вице-губернатором Петербурга Игорем Албиным была затронута тема вибрации поля.

Напомним, что комиссия ФИФА в ходе недавней проверки обнаружила, что вибрация поля превышает допустимые нормы.

– Выкатное поле состоит из нескольких элементов. Каркас, металлическая плита, "пирог", ребра жесткости… Сейчас мы проводим испытания с учетом взаимодействия всех элементов. Воздействуем на них для того, чтобы минимизировать вибрацию. После этого выйдем на проектное решение, – рассказал Игорь Албин и обратил внимание на специально организованный стенд.

Он установлен внутри чаши стадиона и представляет собой специально смоделированный участок "пирога" поля, в то время как само выкатное поле сейчас находится снаружи.

– На этот "пирог" мы даем нагрузку и производим замеры с применением самого точного современного оборудования. Математическая модель рассчитывается на базе нашего Политехнического института, – рассказал Албин.

– Когда планируете найти решение проблемы?

– По сути, оно уже найдено. Сейчас применяем его и смотрим, как это происходит на практике. Общий план по устранению вибрации готов и реализуется. Для этого стенд и сделан, чтобы видеть, как нагрузка влияет на "пирог" и что происходит с вибрацией.

По словам Игоря Албина, следующий раунд консультаций с ФИФА по этому поводу намечен на декабрь, накануне ввода объекта в эксплуатацию.

– Но мероприятия по ликвидации вибрации будем, видимо, проводить до конца января. В это время поле закатим обратно в чашу стадиона, и часть работ будет проводиться уже внутри арены, – рассказал Албин.

При этом он еще раз подтвердил, что срок сдачи арены остается прежним – конец декабря 2016 года.

Телеверсия экскурсии по строящейся арене и интервью с Игорем Албиным – в передаче "Футбольная столица" на канале "НТВ-Петербург" в ближайший понедельник. (Сергей ЦИММЕРМАН)