11:30 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФИФА: план подготовки к чемпионату мира-2018 по коммуникационным технологиям успешно выполняется

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Директор Международной федерации футбола (ФИФА) по информационным технологиям Дик Уайлз подчеркнул, что план подготовки к чемпионату мира 2018 года с точки зрения информационных технологий и коммуникаций успешно выполняется.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

- Тестирование инфраструктуры ФИФА проводится в несколько этапов, это сложный процесс, - приводит ТАСС слова Уайлза. - Мы тесно взаимодействуем с оргкомитетом, министерством и провайдерами. Могу сказать, что мы успешно выполняем план и постепенно складываем мозаику, которая в итоге даст общую картину.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4138359

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