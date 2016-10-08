Фернанду Сантуш: "Португалии нужно выиграть все оставшиеся матчи в группе"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Андорры (6:0) отметил, что его команде нельзя расслабляться, несмотря на крупную победу. Наставник португальцев не хочет зависеть от результатов других команд по группе.

- Самое трудное в таких играх, как с Андоррой, забить первый гол. В начале матча у нас это получилось, но потом мы потеряли концентрацию и смогли отличиться только во второй половине. Для Португалии совершенно нормально выигрывать у таких команд с крупным счетом. Но нам нельзя расслабляться. Есть еще игра против Фарер через три дня, на чем бы должны быть полностью сосредоточены. Хотелось бы зависеть от своих результатов, поэтому нужно выиграть все оставшиеся матчи в группе.