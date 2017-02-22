Фан-зону в Нижнем Новгороде создадут за 11,72 миллиона рублей

Разработка фан-зоны чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде обойдется в 11,72 миллиона рублей, сообщает "Открытый Нижний". Победителем конкурса по выбору подрядчика стала московская компания "Дебби". Другими кандидатами были московский "СТЕЛС", оценивавший работу в 11,8 миллиона и "Институт спортивных сооружений" из Санкт-Петербурга, предлагавший свои услуги за 12,027 миллиона.

Разработать проект и пройти экспертизу победитель конкурса должен будет до 1 июня 2017 года. Открыта площадка будет на все время ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля. Площадь основной зоны составит 50 на 300 м, вместимость - 15 тысяч человек. На площадке установят два экрана, создадут детскую "зону безопасности", зоны для маломобильных групп населения, магазин атрибутики, прочие торговые павильоны и пункты питания, станцию скорой помощи и так далее.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.