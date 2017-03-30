Диего Марадона: "Проще дозвониться до президента Аргентины, чем до Месси"

Легендарный футболист Диего Марадона заявил, что не может выйти на связь с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. 29-летний форвард отстранен от участия в четырех международных играх за оскорбление арбитра во встрече группового турнира чемпионата мира-2018 с Чили (1:0). Также футболист должен выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

– Проще дозвониться до президента Аргентины, чем до Месси, – сказал для Radio Rivadavia Марадона. – Звонки Лионелю – это целая история.

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