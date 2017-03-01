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Дидье Дешам: "Вызову Бензема в сборную, если он будет достаточно хорош"

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что готов вызвать форварда "Реала" Карима Бензема в национальную команду. Бензема не играл за Францию с октября 2015 года, поскольку был отстранен из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна.

– Если я увижу, что Бензема достаточно хорош для сборной, то вызову его, – цитирует Le Figaro Дешама. – Мой выбор обусловлен только спортивными факторами. Я действую в интересах сборной Франции. Это прежде всего. Никаких предубеждений по отношению к Бензема у меня нет.

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