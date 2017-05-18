Дидье Дешам - Кариму Бензема: "Интересы сборной Франции превыше всего"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил нападающему "Реала" Кариму Бензема, который не попадает в национальную команду после скандала с причастностью к шантажу Матье Вальбуэна. Ранее Бензема жаловался, что Дешам не объясняет своего решения не приглашать его.

– Я отвечу, – цитирует L’Equipe Дешама. – Сборная Франции выстраивалась до Euro-2016, потом она укреплялась и дошла до финала турнира. Мы развиваемся. У меня есть команда, в которой царит гармония. Я доверяю игрокам, которые выкладываются на поле, включаю в состав молодежь, потому что она имеет большой потенциал. Только я принимаю решение, основываясь на спортивных аспектах. И я всегда считал, что команда – прежде всего. Все решения принимаю только во благо сборной. И я все решения обсуждаю со своим штабом. Всегда так было, ничего не меняется.