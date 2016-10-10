Дэниэл Старридж: "Не важно, сколько сборная Англии забьет Словении"

Нападающий сборной Англии Дэниэл Старридж надеется на победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словении. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Это будет трудная игра для нас, но все дело в подготовке, - сказал Старридж в эфире FA TV. - Мы не беспокоимся о сопернике, мы обеспокоены тем, как собираемся играть сами и делать то, что делаем лучше всего. Важно просто продолжать побеждать. Речь идет не о том, сколько голов мы забьем. Если мы победим со счетом 4:0 или 5:0, то это принесет нам столько же очков, сколько и минимальная победа.