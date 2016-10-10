Давид Алаба: "Матч между Сербией и Австрией был жестким"

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче группового турнира чемпионата мира-2018 с Сербией (2:3). По его словам, эта встреча получилась жесткой, как и результат встречи.
- Жесткая игра, жесткий результат, но мы будем продолжать борьбу, - написал Алаба на своей странице в твиттере. - Спасибо болельщикам, которые снова хорошо поддерживали нас.
Tough game, tough result but we’ll continue fighting! Thanks to the fans who were great again 🇦🇹👏🏾 #da27 pic.twitter.com/wPExn4DIka– David Alaba (@David_Alaba) 10 октября 2016 г.
St. Vicenc
Ждем Сербию в 18-м?
14:38