Давид Алаба: "Матч между Сербией и Австрией был жестким"

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче группового турнира чемпионата мира-2018 с Сербией (2:3). По его словам, эта встреча получилась жесткой, как и результат встречи.

- Жесткая игра, жесткий результат, но мы будем продолжать борьбу, - написал Алаба на своей странице в твиттере. - Спасибо болельщикам, которые снова хорошо поддерживали нас.