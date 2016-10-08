Данни Блинд: "В матче с Францией Голландия не может себе позволить ошибаться"

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд считает, что его команде нужно прибавить перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 с Францией. В последней игре голландцы победили Белоруссию (4:1).

– Я видел много хороших моментов в матче с Белоруссией, – цитирует AFP Блинда. – Но четверть матча мы провели неважно. Этого нельзя позволить в матче с Францией. Нам придется серьезно поработать над подготовкой в течение ближайших дней. Вратарь? Велика вероятность, что с Францией сыграет Стекеленбург.