12:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Данни Блинд: "В матче с Францией Голландия не может себе позволить ошибаться"

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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд считает, что его команде нужно прибавить перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 с Францией. В последней игре голландцы победили Белоруссию (4:1).

– Я видел много хороших моментов в матче с Белоруссией, – цитирует AFP Блинда. – Но четверть матча мы провели неважно. Этого нельзя позволить в матче с Францией. Нам придется серьезно поработать над подготовкой в течение ближайших дней. Вратарь? Велика вероятность, что с Францией сыграет Стекеленбург.

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Romiz

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Romiz

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12:48

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