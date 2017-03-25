01:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Даниэле Де Росси: "Жаль, что произошел этот инцидент с файерами"

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Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси после матча отборочного турнира чемпионата мира с Албанией (2:0) отметил поддержку болельщиков на Сицилии. Отметим, что по ходу второго тайма арбитр вынужден был остановить встречу на несколько минут из-за выброшенных на поле файеров с гостевой трибуны.

– Каждый раз, когда я приезжаю в Палермо, получаю удовольствие от футбола, – приводит пресс-служба сборной Италии слова Де Росси. – Этот город заслуживает больших матчей. Жаль, что произошел это неприятный инцидент с файерами. Атмосфера между командами на поле была замечательной.

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Материалы REN-TV

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