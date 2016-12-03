10:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Центр городских волонтеров ЧМ-2018 в Калининграде откроется 5 декабря

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Центр городских волонтеров чемпионата мира-2018 откроется в Калининграде 5 декабря, сообщает официальный сайт правительства региона. Торжественная церемония будет приурочена к Международному дню волонтеров. В рамках открытия центра будет дан официальный старт регистрации заявок городских волонтеров и проведена презентация программы их подготовки. 

Городские волонтеры будут выполнять примерно ту же функцию, что и обычные волонтеры, но последние будут работать также и на стадионе, а городские - исключительно в городе. 

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://gov39.ru/news/102/108331/

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