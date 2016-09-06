04:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Буффон сделал комплимент Бен-Хаиму

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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон после победы над сборной Израиля (3:1) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 сделал комплимент нападающему соперника Талю Бен-Хаиму, забившему единственный гол своей команды в этой встрече. По информации Rai Sport, по окончании встречи в подтрибунном помещении израильский форвард подошел к Буффону и попросил его отдать футболку на память. Как сообщается, в ответ Буффон сказал, что он должен просить футболку израилського форварда, принимая во внимание то, какой красивый мяч он забил.

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