Буффон сделал комплимент Бен-Хаиму

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон после победы над сборной Израиля (3:1) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 сделал комплимент нападающему соперника Талю Бен-Хаиму, забившему единственный гол своей команды в этой встрече. По информации Rai Sport, по окончании встречи в подтрибунном помещении израильский форвард подошел к Буффону и попросил его отдать футболку на память. Как сообщается, в ответ Буффон сказал, что он должен просить футболку израилського форварда, принимая во внимание то, какой красивый мяч он забил.