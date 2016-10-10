Бентеке установил рекорд ЧМ, забив Гибралтару на 7-й секунде

Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Гибралтара уже на 7-й секунде. Это рекорд чемпионатов мира, включая квалификацию. Предыдущее достижение принадлежало футболисту из Сан-Марино Давиде Гвальтери, который в 1993 году открыл счет в матче с Англией на 8-й секунде. Санмаринцам, впрочем, это не помогло - Англия победила со счетом 7:1.