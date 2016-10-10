22:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бентеке установил рекорд ЧМ, забив Гибралтару на 7-й секунде

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Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Гибралтара уже на 7-й секунде. Это рекорд чемпионатов мира, включая квалификацию. Предыдущее достижение принадлежало футболисту из Сан-Марино Давиде Гвальтери, который в 1993 году открыл счет в матче с Англией на 8-й секунде. Санмаринцам, впрочем, это не помогло - Англия победила со счетом 7:1.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Келофин

вот из-за этих гибралтаров у нашей сборной отборочную группу отобрали...ну куда им в отборе мучаться? (это про лилипутов)не подумайте чего)

23:23

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