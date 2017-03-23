21:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Азмун и Эззатоллахи помогли Ирану обыграть Катар

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Сборная Ирана обыграла на выезде Катар в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:0. Всю игру на поле провел полузащитник "Анжи" Саид Эззатоллахи, а нападающий "Ростова" Сердар Азмун был заменен за шесть минут до конца поединка. Иранцы лидируют в турнирной таблице группы А с отрывом в четыре очка от преследователей.

В еще одном поединке Япония одержала победу над ОАЭ - 2:0. Команда после этого результата сравнялась по очкам с лидером группы В Саудовской Аравией.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A 

Катар - Иран - 0:1 (0:0)

Группа B 

ОАЭ - Япония - 0:2 (0:1)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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