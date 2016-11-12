Австрия при судействе Карасева уступила Ирландии, гол Гацкана принес ничью Молдавии в матче с Грузией

В игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Австрии дома уступила Ирландии – 0:1. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Джеймс Макклин. Главным арбитром матча был Сергей Карасев, показавший четыре "горчичника". На 85-й минуте в составе гостей на поле появился экс-хавбек "Спартака" Эйден Макгиди, ныне выступающий за клуб "Престон Норт Энд".
В параллельной игре группы D сборная Грузии дома не сумела переиграть Молдавию – 1:1. На гол полузащитника Валерия Казаишвили гости ответили на 78-й минуте точным ударом хавбека "Ростова" Александра Гацкана. Помимо игрока донского клуба в составе команды Игоря Добровольского также весь матч на поле провел вратарь "Мордовии" Илья Чебану.
Весь матч в составе грузинской сборной на поле провели четыре игрока клубов российской премьер-лиги: вратарь Георгий Лория ("Крылья Советов"), защитник Соломон Кверквелия ("Рубин"), а также полузащитники Торнике Окриашвили ("Краснодар") и Георгий Чантурия ("Урал").
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа D
Австрия – Ирландия – 0:1 (0:0)
Гол: Макклин, 48 (0:1).
Австрия: Езджан, Кляйн, Драгович, Хинтереггер, Виммер (Ильзанкер, 78), Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Шауб, 57), Янко, Арнаутович, Забитцер (Харник, 73).
Ирландия: Рэндолф, Кларк, Коулман, Даффи, Хулахан (Макголдрик, 78), Уилан (Мейлер, 24), Макклин (Макгиди, 85), Брэйди, Хендрик, Артер, Уолтерс.
Предупреждения: Даффи, 45. Драгович, 53. Баумгартлингер, 71. Брэйди, 72.
Судья: КАРАСЕВ (Россия).
12 ноября. Вена. Стадион Ernst Happel.
Грузия – Молдавия – 1:1 (1:0)
Голы: Казаишвили, 16 (1:0). Гацкан, 78 (1:1).
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Даушвили, Окриашвили, Казаишвили (Схиртладзе, 80), Гвилия (Двалишвили, 72), Чантурия, Квилитая (Канкава, 64).
Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Раку (Головатенко, 41), Болохан, Жардан, Посмак, Гацкан, Бугаев, Михалев (Андроник, 77), Сидоренко (Антонюк, 70).
Предупреждения: Даушвили, 24. Михалев, 26. Бордиян, 56. Окриашвили, 84. Схиртладзе, 88. Жардан, 90+3.
Судья: Кабаков (Болгария).
12 ноября. Тбилиси. Стадион Boris Paichadze.
- Рубин
- Крылья Советов Самара
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- Александр Гацкан
- Сергей Карасев (судья)
- Эйден Макгиди
- Спартак (Футбол)
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- Сборная Ирландии
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Грузии
- Илья Чебану
- Игорь Добровольский
- сборная Молдавии
- Соломон Кверквелия
- Георгий Чантурия
- Престон Норт Энд
- Джеймс Макклин
- Георгий Лория
- Торнике Окриашвили
streletc1783
"при судействе"- повлиял что ли?
21:58