Австрия при судействе Карасева уступила Ирландии, гол Гацкана принес ничью Молдавии в матче с Грузией

В игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Австрии дома уступила Ирландии – 0:1. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Джеймс Макклин. Главным арбитром матча был Сергей Карасев, показавший четыре "горчичника". На 85-й минуте в составе гостей на поле появился экс-хавбек "Спартака" Эйден Макгиди, ныне выступающий за клуб "Престон Норт Энд".

В параллельной игре группы D сборная Грузии дома не сумела переиграть Молдавию – 1:1. На гол полузащитника Валерия Казаишвили гости ответили на 78-й минуте точным ударом хавбека "Ростова" Александра Гацкана. Помимо игрока донского клуба в составе команды Игоря Добровольского также весь матч на поле провел вратарь "Мордовии" Илья Чебану.

Весь матч в составе грузинской сборной на поле провели четыре игрока клубов российской премьер-лиги: вратарь Георгий Лория ("Крылья Советов"), защитник Соломон Кверквелия ("Рубин"), а также полузащитники Торнике Окриашвили ("Краснодар") и Георгий Чантурия ("Урал").

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Австрия – Ирландия – 0:1 (0:0)

Гол: Макклин, 48 (0:1).

Австрия: Езджан, Кляйн, Драгович, Хинтереггер, Виммер (Ильзанкер, 78), Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Шауб, 57), Янко, Арнаутович, Забитцер (Харник, 73).

Ирландия: Рэндолф, Кларк, Коулман, Даффи, Хулахан (Макголдрик, 78), Уилан (Мейлер, 24), Макклин (Макгиди, 85), Брэйди, Хендрик, Артер, Уолтерс.

Предупреждения: Даффи, 45. Драгович, 53. Баумгартлингер, 71. Брэйди, 72.

Судья: КАРАСЕВ (Россия).

12 ноября. Вена. Стадион Ernst Happel.

Грузия – Молдавия – 1:1 (1:0)

Голы: Казаишвили, 16 (1:0). Гацкан, 78 (1:1).

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Даушвили, Окриашвили, Казаишвили (Схиртладзе, 80), Гвилия (Двалишвили, 72), Чантурия, Квилитая (Канкава, 64).

Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Раку (Головатенко, 41), Болохан, Жардан, Посмак, Гацкан, Бугаев, Михалев (Андроник, 77), Сидоренко (Антонюк, 70).

Предупреждения: Даушвили, 24. Михалев, 26. Бордиян, 56. Окриашвили, 84. Схиртладзе, 88. Жардан, 90+3.

Судья: Кабаков (Болгария).

12 ноября. Тбилиси. Стадион Boris Paichadze.