08:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Антуан Гризманн: "Возвращение Бензема в сборную? Мне нечего сказать"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не стал комментировать потенциальное возвращение в сборную Франции форварда "Реала" Карима Бензема. Ранее сообщалось, что 78 процентов болельщиков национальной команды высказались против возвращения в сборную форварда "Реала", который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года. 19 процентов проголосовали за возвращение и 3 процента воздержались.

– Ситуация по Бензема? Дело продолжается, – сказал для La 1 Гризманн. – Уже многое было сказано, мне нечего добавить. Думаю лишь о том, чтобы помогать национальной команде своей результативной игрой.

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Материалы REN-TV

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