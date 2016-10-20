13:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Стадион ЧМ-2018 в Самаре строится с задержкой"

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Стадион в Самаре, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, строится с задержкой по срокам. Об этом сообщил генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Однако, по его словам, темп строительства набран хороший.

– Больших опасений по стадионам перед чемпионатом мира 2018 года нет, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Есть задержка строительства стадиона в Самаре, но в остальном все нормально. Хорошие темпы у Санкт-Петербурга. Опасений нет. Да, в Самаре были заминки, но сейчас и они набрали хороший темп.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161020/1111060640.html

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