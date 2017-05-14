Алексей Миллер: "Состояние поля "Санкт-Петербург Арены" оставляет желать лучшего

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что состояние поля на стадионе "Санкт-Петербург Арена" оставляет желать лучшего, но это вопрос не к "Зениту", а к подрядчикам. В субботу оргкомитет чемпионата мира-2018 сообщил, что "стадион" соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций-2017, но игра 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" состоится на стадионе "Петровский".

– Не клуб является подрядчиком, – приводи "Р-Спорт" слова Миллера. – Удивительно, конечно, состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории.