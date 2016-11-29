Александр Овечкин: "Футбол – моя вторая страсть"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признался, что футбол является его второй страстью. Сегодня стало известно, что россиский хоккеист будет послом чемпионата мира-2018. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

- Для меня большая честь стать послом чемпионата мира, - цитирует пресс-служба ФИФА Овечкина. - Футбол – моя вторая страсть, и мне очень приятно, что самый крупный футбольный турнир впервые в истории пройдет в нашей стране. Я желаю всем болельщикам ярких эмоций, а футболистам – по-настоящему "зажечь" на поле. Увидимся совсем скоро – на Кубке конфедераций в 2017 году!

Когда я был маленьким, то во дворе постоянно играл во все спортивные игры: футбол, баскетбол, хоккей. Но когда пришла пора выбирать что-то одно, я остановился на хоккее.