Аксель Витсель: "Сборная Бельгии может выиграть чемпионат мира-2018"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за "Тяньцзинь", отметил, что сборной Бельгии нужно немного удачи для победы на чемпионате мира-2018. Хавбек подчеркнул, что в национальной команде выступают топ-игроки мира.

– У нас есть шанс выиграть чемпионат мира, – цитирует пресс-служба ФИФА Витселя. – Но нужно тщательно готовиться и подходить к каждой игре. У нас есть отличная команда, в составе которой выступают топ-футболисты, но Бельгия должна быть сильна в первую очередь как коллектив.

Есть сборные, которые превосходят нас: Италия, Испания, Германия и Бразилия. Мы должны верить в себя, должным образом готовиться к матчам и, конечно же, немного удачи не помешает. Все это нужно для победы на мировом первенстве.