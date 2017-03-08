Михаил Фоменко: "Поражение от Франции? Не забывайте, кто тогда был президентом УЕФА"

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко в интервью "Футболу 24" отметил, что на результат ответного матча плей-офф отбора на чемпионат мира-2014 против Франции (0:3) повлияло решение арбитра, удалившего защитника Евгения Хачериди. В первом матче тогда Украина обыграла французов в Киеве со счетом 2:0. Наставник намекнул на то, что влияние на исход противостояния оказал бывший президент УЕФА Мишель Платини.

– Поражение от сборной Франции в стыковом матче за путевку на ЧМ-2014 – самое неприятное, самое больное фиаско в вашей карьере?

– И поражения от Северной Ирландии, Германии, Польши... Это все не очень приятно, как вы говорите.

– Что вы сказали подопечным в перерыве, когда после первого тайма "горели" французам 0:2 плюс остались в меньшинстве после удаления Хачериди?

– А что здесь было говорить? Сказал, что нужно играть и за того парня тоже. Проблемы начались еще до матча, когда мы понесли кадровые потери – Кучер, Федецкий. Нужно также учитывать, кто был президентом УЕФА, какое судейство было. Все же понятно. Когда удаляли Хачериди – там даже контакта не было. Хачериди подкатился, а Рибери симулировал. Мы потом посмотрели видео – не было контакта. Француз перепрыгивал через Хачериди, но сымитировал, споткнувшись ногой за ногу. Но что сейчас говорить – это уже история. Неприятная история, но что делать.