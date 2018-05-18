Гонсало Игуаин: "Хотел закончить с футболом после отмененного гола в финале ЧМ-2014"

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин признался, что после чемпионата мира 2014 года был близок к уходу из футбола. В финале аргентинцы проиграли со счетом 0:1 Германии, а гол Игуаина в этой игре был отменен.

– Я ударил и закричал, а потом увидел флаг судьи, – цитирует AS Игуаина. – Это было ужасно. После того случая я был очень близок к тому, чтобы закончить с футболом. Но самое главное – поддержка со стороны близких. К счастью, около меня оказалось много хороших людей, которые придали мне сил для продолжения игры.