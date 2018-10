Жеребьевка женского чемпионата мира-2019 пройдет 8 декабря

OFFICIAL 🙌

The #FIFAWWC draw will start at 6pm local time on Saturday 8 December, at la Seine Musicale. 🤩



OFFICIEL 🙌

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine débutera à 18h (heure locale) le samedi 8 décembre, à @LaSeineMusicale. 🤩#DareToShine #LeMomentDeBriller pic.twitter.com/buwimUaDnw