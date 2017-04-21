Шагов ушел из женской молодежной сборной России

РФС по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером женской молодежной сборной России Александром Шаговым, сообщает официальный сайт союза. Имя нового наставника команды станет известно позднее.

Шагов возглавлял команду с 2013 года.

С 26 по 31 мая россиянки примут участие в элитном раунде чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 19 лет, который пройдет в Венгрии. Их соперниками в борьбе за выход на Euro станут команды Испании, Бельгии и Венгрии, с которыми они сыграют соответственно 26, 28 и 31 мая. Учебно-тренировочный сбор перед турниром команда проведет с 12 по 24 мая.