17:27 | ФУТБОЛ — Женский футбол

Шагов ушел из женской молодежной сборной России

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РФС по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером женской молодежной сборной России Александром Шаговым, сообщает официальный сайт союза. Имя нового наставника команды станет известно позднее. 

Шагов возглавлял команду с 2013 года.

С 26 по 31 мая россиянки примут участие в элитном раунде чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 19 лет, который пройдет в Венгрии. Их соперниками в борьбе за выход на Euro станут команды Испании, Бельгии и Венгрии, с которыми они сыграют соответственно 26, 28 и 31 мая. Учебно-тренировочный сбор перед турниром команда проведет с 12 по 24 мая.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86304.html

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