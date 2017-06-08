21:33 | ФУТБОЛ — Женский футбол

Россиянки разгромили сербок в товарищеском матче

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Женская сборная России обыграла в Раменском в товарищеском матче Сербию со счетом 5:2. Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме.

В составе россиянок хет-трик оформила Елена Данилова, еще по голу забили Дарья Макаренко и Надежда Карпова.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Не по-братски сестёр обыграли)) Надо было ничейку сгонять)

21:51