Россиянки разгромили сербок в товарищеском матче

Женская сборная России обыграла в Раменском в товарищеском матче Сербию со счетом 5:2. Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме.

В составе россиянок хет-трик оформила Елена Данилова, еще по голу забили Дарья Макаренко и Надежда Карпова.