Россиянки разгромили сербок в товарищеском матче

Женская сборная России обыграла в Раменском в товарищеском матче Сербию со счетом 5:2. Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме.
В составе россиянок хет-трик оформила Елена Данилова, еще по голу забили Дарья Макаренко и Надежда Карпова.
Женская сборная России обыграла в Раменском в товарищеском матче Сербию со счетом 5:2. Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме.
В составе россиянок хет-трик оформила Елена Данилова, еще по голу забили Дарья Макаренко и Надежда Карпова.
баламошка
Не по-братски сестёр обыграли)) Надо было ничейку сгонять)
21:51