Россия осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Женская сборная России осталась на 25-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На счету национальной команды 1748 очков.
Первую строчку сохранила команда США. Сборная Англии поднялась на третью позицию, опередив Францию и Канаду, которые опустились на четвертое и пятое место соответственно.
Рейтинг женских сборных ФИФА
Положение на 1 сентября
1 (1*). США – 2104 очка
2 (2). Германия – 2077
3 (5). Англия – 2037
4 (3). Франция – 2030
5 (4). Канада – 2027
6 (7). Австралия – 2019
7 (12). Голландия – 1979
8 (6). Япония – 1964
9 (8). Бразилия – 1955
10 (10). КНДР – 1949...
25 (25). Россия – 1748
* – положение в предыдущем рейтинге
Slim Taller
О степени популярности женского футбола свидетельствует 10-е место Северной Кореи.
12:28
баламошка
И место намного выше, чем у мужской сборной, и красивее, и умнее по-любому этих дегенератов)
12:26
abs68
вероятно в США женский футбол популярнее чем мужской
12:20