Россия осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Женская сборная России осталась на 25-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На счету национальной команды 1748 очков.

Первую строчку сохранила команда США. Сборная Англии поднялась на третью позицию, опередив Францию и Канаду, которые опустились на четвертое и пятое место соответственно.

Рейтинг женских сборных ФИФА

Положение на 1 сентября

1 (1*). США – 2104 очка

2 (2). Германия – 2077

3 (5). Англия – 2037

4 (3). Франция – 2030

5 (4). Канада – 2027

6 (7). Австралия – 2019

7 (12). Голландия – 1979

8 (6). Япония – 1964

9 (8). Бразилия – 1955

10 (10). КНДР – 1949...

25 (25). Россия – 1748

* – положение в предыдущем рейтинге