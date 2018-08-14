Григорян возглавил ЦСКА. Женский

Новым главным тренером женского ЦСКА стал Александр Григорян​, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что клуб и 51-летний специалист заключили соглашение, по которому специалист возглавил тренерский штаб команды. Ассистировать Григоряну будут Максим Зиновьев, Сергей Скобляков, Вячеслав Кренделев и Юрий Петухов.

Ранее в женском футболе Григорян тренировал тольяттинскую "Ладу", с которой выиграл чемпионат (2004) и три Кубка России (2002, 2003, 2004), пермскую "Звезду-2005", с которой выиграл три чемпионата (2007, 2008, 2009) и Кубок России (2007), а также добился наивысшего достижения для российских клубов – выхода в финал Кубка УЕФА (ныне – Лига чемпионов) в сезоне-2008/09.

В последнее время Григорян работал в мужских клубах РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, таких как "СКА-Хабаровск", "Анжи", "Луч-Энергия" и "Арарат".​