22:31 16 сентября | ФУТБОЛ — Женский футбол

Елена Фомина: "Мутко - единственный из кандидатов, кто поддерживает женский футбол"

0
0
0
2

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года против команды Германии (0:4) отметила, что министр спорта России Виталий Мутко – единственный из всех кандидатов на пост президента РФС, который заинтересован в развитии женского футбола.

– Я не буду оригинальна и скажу, что единственный из всех, кто заинтересован в развитии женского футбола, – это Мутко, – цитирует ТАСС Фомину. – Он постоянно поддерживает нас, мы с ним больше всех говорим о развитии женского футбола. Я вижу, что он как никто горит этим.

Мы понимали, что сборная Германии – серьезный соперник, что нам предстоит тяжелая игра. К сожалению, в первом тайме не справились, не смогли выполнить установку. Футболистки не могли зацепиться за мяч, поэтому приходилось постоянно обороняться под сильным прессингом. В целом, хочу поблагодарить девочек за игру, противостояли все-таки олимпийским чемпионкам, хотя есть ряд моментов, которые можно улучшать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3628517

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy

Я никого не агитирую, но каждый россиянин должен голосовать за Виталия Леонтьевича.

23:55 16 сентября

баламошка

Во как. Мутко использует тяжёлую артиллерию - хрупкий прекрасный пол в своих корыстных целях. Скоро начнёт фоткаться с котейками, щенятами и совятами.

22:47 16 сентября