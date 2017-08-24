Андрей Аршавин: "Женский футбол - это подобие"

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", отметил, что женский футбол его не впечатляет. По его словам, девушки не показывают тот уровень, который ему был бы интересен.
- Надеюсь, мои девочки не пойдут в женский футбол. Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол, - приводит слова Аршавина amic.ru. - Все, что я видел в женском футболе, – это подобие. Считаю, что девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом.
igogohruhru
Не факт что Кайрат выиграет у некоторых женских команд
16:33
Разбанен досрочно
и не достигнут. про хоккей вообще лучше не говорить. керлинг - наше все!
16:20