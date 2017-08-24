16:07 | Футбол — Женский футбол

Андрей Аршавин: "Женский футбол - это подобие"

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Бывший полузащитник "Зенита""Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", отметил, что женский футбол его не впечатляет. По его словам, девушки не показывают тот уровень, который ему был бы интересен.

- Надеюсь, мои девочки не пойдут в женский футбол. Пока я не увидел женщину или девушку, которая действительно играет в футбол, - приводит слова Аршавина amic.ru. - Все, что я видел в женском футболе, – это подобие. Считаю, что девушки не достигли того уровня, когда это можно назвать футболом.

Дополнительная информация

http://www.amic.ru/news/394587/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

Не факт что Кайрат выиграет у некоторых женских команд

16:33

Разбанен досрочно

и не достигнут. про хоккей вообще лучше не говорить. керлинг - наше все!

16:20