Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля заявил о приостановке карьеры в сборной Украины. По словам игрока, из-за отсутствия практики он перестал соответствовать уровню национальной команды. Напомним, что зимой форвард был сдан в аренду в "Райо Вальекано", однако болельщики клуба выступили против его перехода. Зозуля вернулся в "Бетис" уже после закрытия периода дозаявок и не может принимать участия в официальных матчах.

"Я решил приостановить карьеру игрока в сборной Украины. Я долго к этому шел и считаю это решение наилучшим на данный момент. Я отдавался команде в каждом матче, готов был биться как в последний раз. Но сейчас я понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики.

За сборную должны играть сильнейшие и лучшие. Я не хочу занимать место молодого и талантливого футболиста. Я хочу быть не просто игроком в заявке сборной, а частью большой футбольной семьи.

Я готов завоевать место в сборной. Готов выходить на каждый матч, как на последний, рвать сердце за нашу страну во всех играх. Когда у меня будет достаточно игровой практики, и тренеры увидят, что я достоин стать игроком сборной, то я с гордостью надену футболку с трезубцем у сердца. Но сейчас время дать дорогу молодым. Всеми мыслями я с вами.

Я не говорю "до свидания", я просто хочу доказать, что достоин быть игроком сборной Украины", - написал Зозуля на своей странице в Фейсбуке.

За сборную Украины Зозуля провел 33 матча, забил 4 гола.